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Deze 9 fouten maken we steeds opnieuw bij het beleggen van geld.

Economie
door Gerard Driehuis
dinsdag, 16 juni 2026 om 14:01
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Veel particuliere beleggers maken keer op keer dezelfde psychologische en praktische fouten, waardoor hun rendement structureel achterblijft bij de markt. Onderzoekers laten zien dat een grote meerderheid van de doe-het-zelfbeleggers het beter zou hebben gedaan met een simpele, brede indextracker en wat meer afstand tot hun emoties.

De hardnekkigste fouten

  • Geen duidelijk plan. Veel mensen stappen in omdat “iedereen het doet” of omdat sparen niets meer oplevert, zonder doel, horizon of risicoprofiel te bepalen. Zonder plan wordt elke dip een paniekmoment en elke hype een verleiding.
  • Te veel handelen uit emotie. Angst bij koersdalingen en hebzucht bij stijgingen zorgen ervoor dat beleggers duur kopen en goedkoop verkopen. Saxo Bank noemt het te vaak reageren op kortetermijnschommelingen een van de meest kostbare beginnersfouten.
  • Denken dat je slimmer bent dan de markt. Zelfoverschatting – de overtuiging dat je “de bodem” of “de top” wel even timet – leidt vaak tot geconcentreerde posities en hoge risico’s. Studies tonen dat 90 procent van de actieve particuliere beleggers structureel onder het marktgemiddelde blijft.
  • Kosten en belasting onderschatten Een procentpunt aan jaarlijkse kosten lijkt weinig, maar vreet over decennia een fors deel van het eindvermogen weg. Ook ongunstige fiscale keuzes – veelvuldig traden in plaats van rustig opbouwen – drukken het nettoresultaat.
  • Slechte spreiding en thuisvoorkeur Beleggers zetten hun geld graag in bekende aandelen of vooral de eigen thuismarkt, in plaats van wereldwijd te spreiden over sectoren en regio’s. Dit vergroot de klap als één sector, land of aandeel tegenvalt.
  • Te korte of juist geen horizon Een beurscorrectie wordt snel gezien als bewijs dat “beleggen niets voor mij is”, terwijl de meeste strategieën pas op langere termijn tot hun recht komen. Aan de andere kant kijken sommigen helemaal niet meer om naar hun portefeuille en missen zij noodzakelijke bijsturing.
Financiële toezichthouders en adviseurs herhalen al jaren dezelfde boodschap: stel doelen, spreid, let op kosten en tem je eigen reflexen – maar blijkbaar leren we in de praktijk langzamer dan de beurs beweegt.

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