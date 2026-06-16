Deze 9 fouten maken we steeds opnieuw bij het beleggen van geld.

Veel particuliere beleggers
maken keer op keer dezelfde psychologische en praktische fouten, waardoor hun rendement structureel achterblijft bij de markt. Onderzoekers
laten zien dat een grote meerderheid van de doe-het-zelfbeleggers het beter zou hebben gedaan met een simpele, brede indextracker en wat meer afstand tot hun emoties.
Financiële toezichthouders en adviseurs herhalen al jaren dezelfde boodschap: stel doelen, spreid, let op kosten en tem je eigen reflexen – maar blijkbaar leren we in de praktijk langzamer dan de beurs
beweegt.