Bronnen: Israël gaat raketlocaties diep ondergronds aanvallen

TEL AVIV (ANP/RTR) - De oorlog tussen Israël en Iran gaat een nieuwe fase in waarin Israël ook opslagplaatsen voor raketten diep ondergronds gaat bombarderen. Dat zeggen twee ingewijden tegen persbureau Reuters.

Israël heeft al melding gemaakt van grootschalige aanvallen op Iraanse lanceerlocaties bovengronds. In de tweede fase worden bunkers met daarin ballistische raketten en apparatuur bestookt, zeggen de bronnen.

Een van de bronnen zegt dat Israël wil zorgen dat Iran aan het eind van de oorlog niet meer in staat is om Israël via de lucht aan te vallen. Ook moet de top van het Iraanse regime worden uitgeschakeld.

Iraans arsenaal

Bij de eerste aanvalsgolf waren afgelopen weekend al prominente leiders gedood, onder wie ayatollah Ali Khamenei. Iran reageerde met raketaanvallen op Israël en andere landen in de regio.

Onduidelijk is hoe groot het Iraanse arsenaal precies was voor de oorlog. Schattingen lopen uiteen van 2500 tot ongeveer 6000 raketten.