Golfers Van Driel en Luiten in top 5 Alfred Dunhill Championship

MALELANE (ANP) - Golfers Darius van Driel en Joost Luiten hebben zich op de derde dag van het Alfred Dunhill Championship gemengd in de strijd om de eindzege. De 35-jarige Van Driel bezet in het Zuid-Afrikaanse Malelane de derde plaats, de drie jaar oudere Luiten is gedeeld vierde.

Van Driel ging zaterdag op de golfbaan van Leopard Creek rond in 67 slagen (-5). Luiten had één slag meer nodig (-4). De Zweed Marcus Kinhult gaat aan de leiding met een totaalscore van -14. Van Driel volgt op drie slagen, Luiten op vier.