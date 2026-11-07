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Bronnen: troepen uit Syrië naar Jemen en Saudi-Arabië

Samenleving
door anp
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RIYAD (ANP/AFP) - Duizenden manschappen uit Syrië worden ingezet in Jemen en Saudi-Arabië om te helpen bij de strijd tegen de Houthi's. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau AFP.
De inzet van de Syriërs volgt op pogingen van Saudi-Arabië om meer internationale hulp te mobiliseren tijdens het conflict. De Saudiërs steunen in hun buurland de strijd tegen de Houthi-beweging en krijgen zelf te maken met beschietingen door die groep.
Er zijn al honderden Syrische manschappen ingezet aan beide kanten van de grens, zeggen militaire bronnen uit Jemen. Hun aantal zou later nog flink worden uitgebreid.
De versterkingen uit Syrië moeten onder meer de Jemenitische regering in Aden helpen. Die wordt gesteund door Saudi-Arabië en voert strijd tegen de Houthi's, die grote gebieden in Jemen in handen hebben.
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