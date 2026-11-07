Zoon Iraanse sjah neemt ondanks protest Duitse prijs in ontvangst

FRANKFURT (ANP/AFP) - Reza Pahlavi, de zoon van de verdreven sjah van Iran, heeft zaterdag ondanks protesten een "Vrijheidsprijs" in ontvangst genomen in het Duitse Frankfurt. Hij werd door duizenden aanhangers toegejuicht, terwijl critici de feestelijkheden veroordeelden.

Pahlavi kreeg de prijs, die opgedragen was aan het Iraanse volk, van de Friedrich Naumann Foundation. Die is gelieerd aan de liberale politieke partij FDP. De partijafdelingen van de SPD en De Groenen in Frankfurt hadden het evenement geboycot. Volgens Sahar Sanaie, woordvoerster van de Vereniging van Duitsers en Iraniërs in de deelstaat Hessen, hebben ongeveer tweehonderd gevangenen in Iran een brief ondertekend waarin ze protesteren tegen het feit dat Pahlavi de prijs in ontvangst nam; ze zien hem als een symbool van een "dictatuur uit het verleden".

Sinds de met zwaar geweld neergeslagen burgerprotesten in het land en de Amerikaans-Israëlische bombardementen werpt Pahlavi zich op als redder en hoeder van de natie en het Iraanse volk.