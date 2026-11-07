Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zoon Iraanse sjah neemt ondanks protest Duitse prijs in ontvangst

Samenleving
door anp
anp071126079 1
Volg ons op Google Nieuws
FRANKFURT (ANP/AFP) - Reza Pahlavi, de zoon van de verdreven sjah van Iran, heeft zaterdag ondanks protesten een "Vrijheidsprijs" in ontvangst genomen in het Duitse Frankfurt. Hij werd door duizenden aanhangers toegejuicht, terwijl critici de feestelijkheden veroordeelden.
Pahlavi kreeg de prijs, die opgedragen was aan het Iraanse volk, van de Friedrich Naumann Foundation. Die is gelieerd aan de liberale politieke partij FDP. De partijafdelingen van de SPD en De Groenen in Frankfurt hadden het evenement geboycot. Volgens Sahar Sanaie, woordvoerster van de Vereniging van Duitsers en Iraniërs in de deelstaat Hessen, hebben ongeveer tweehonderd gevangenen in Iran een brief ondertekend waarin ze protesteren tegen het feit dat Pahlavi de prijs in ontvangst nam; ze zien hem als een symbool van een "dictatuur uit het verleden".
Sinds de met zwaar geweld neergeslagen burgerprotesten in het land en de Amerikaans-Israëlische bombardementen werpt Pahlavi zich op als redder en hoeder van de natie en het Iraanse volk.
loading

POPULAIR NIEUWS

box3-stel-spaargeld-ai

Box 3-halvering gaat niet door, maar met €120.000 spaargeld moet je vóór 1 januari toch je saldo checken

prognose bijna een op vier nederlanders is in 2040 aower1693911386

Geboren na september 1964? Het kabinet beslist binnenkort of jij drie maanden later AOW krijgt

118865298_m

Waarom je ook in de herfst en winter je ramen moet openen

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vattenfall haalt 10 cent van de gasprijs af: bij 13 van de 16 leveranciers is een jaarcontract nu goedkoper dan maandag

Een zonnige baai aan de kust van Almería met blauwe lucht en droge heuvels op de achtergrond.

Waar in Europa schijnt de zon in de winter het meest?

wk-automobilisten-2027-ai

Tanken, laden, auto van de zaak en vignet: dit verandert er in 2027 voor automobilisten

Loading