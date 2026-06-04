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Bronnen: VK en Frankrijk ronden plannen voor ontmijnen Hormuz af

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 15:14
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben hun plan klaar voor een missie om mijnen weg te halen uit de Straat van Hormuz zodra de VS en Iran daar overeenstemming over bereiken, meldt persbureau Bloomberg op basis van vijf bronnen. Zodra bekend wordt dat de zeestraat open kan, zou een internationale coalitie binnen enkele dagen in actie kunnen komen.
Militaire planners uit verschillende landen hebben vergevorderde plannen om zeemijnen weg te halen, aldus Bloomberg. Drie bronnen zeggen dat er vijftien landen betrokken zijn. Die moeten binnen enkele weken in actie komen nadat er overeenstemming is bereikt. De plannen zouden nog niet helemaal rond zijn, omdat er nog gezocht wordt naar bepaald materieel, waaronder met name schepen die kunnen ondersteunen.
De VS en Iran zijn er nog niet in geslaagd om het eens te worden over de doorvaart, maar Europese landen willen graag het voortouw nemen als het eenmaal zover is. Ook Nederland doet mee aan de Frans-Britse missie.
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