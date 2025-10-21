ECONOMIE
Bronnen: voorlopig geen ontmoeting tussen Trump en Poetin

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 18:15
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - Er komt voorlopig geen ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, zegt een anonieme hooggeplaatste functionaris van het Witte Huis. Ook ministers van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en Sergej Lavrov gaan voorlopig niet met elkaar om tafel.
Volgens de functionaris zijn er geen plannen voor een ontmoeting tussen de presidenten "in de nabije toekomst". Wel zou het overleg tussen Rubio en Lavrov van maandag "productief" zijn geweest.
Trump wilde Poetin ontmoeten in de Hongaarse hoofdstad Boedapest om te praten over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In een gesprek zou Trump de Oekraïense president Volodymyr Zelensky onder druk hebben gezet om de Donbas op te geven, meldde de Financial Times eerder. Een anonieme bron in Kyiv heeft dat bevestigd tegenover persbureau AFP.
Europese diplomaten zeggen tegen persbureau Reuters dat Rusland nu geen staakt-het-vuren wil, en dat de ontmoeting daarom is uitgesteld.
