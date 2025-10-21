The Rights Forum vindt aangifte Van der Plas 'merkwaardig'

ENSCHEDE (ANP) - The Rights Forum vindt de aangifte die BBB-leider Caroline van der Plas tegen de organisatie gaat doen "merkwaardig". Eerder op dinsdag zei Van der Plas dat ze die stap zet vanwege een poster waarop haar gezicht staat, met de tekst "Zij koos voor genocide". Soortgelijke posters zijn er ook met de leiders van VVD en PVV.

Gerard Jonkman, directeur van The Rights Forum, reageert tegen het ANP: "BBB, VVD en PVV zijn niet partijen die zichzelf altijd heel diplomatiek uitdrukken. Zij zijn zelf ook heel helder in hun uitspraken." De directeur wijst erop dat de leus op de poster in de verleden tijd staat.

"Wij zijn van mening dat de Nederlandse regering, waar BBB, PVV en VVD deel van uitmaakten, heeft meegewerkt aan genocide door zich onvoorwaardelijk achter Israël op te stellen", aldus Jonkman. Onder de eerdere buitenlandminister Caspar Veldkamp (NSC) en zijn opvolger Ruben Brekelmans (VVD) werden wel enkele stappen tegen de Israëlische regering gezet, maar volgens meerdere organisaties is dat niet genoeg.