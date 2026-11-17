KYIV (ANP/RTR/DPA) - Twee belangrijke bruggen over de rivier Dnipro in Kyiv zijn maandagavond laat getroffen door Russische aanvallen, meldt Vitali Klytsjko, de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad. Het gaat om de Zuidbrug en de Noordbrug, twee cruciale bruggen, aldus The Kyiv Independent. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk.

Naast de aanvallen op de bruggen is ook andere kritieke infrastructuur getroffen, aldus Klytsjko. Daardoor zitten meerdere wijken zonder verwarming en stromend water. The Kyiv Independent meldt meerdere explosies in de hoofdstad, volgens verslaggevers "de luidste explosies in maanden". Het zou gaan om aanvallen met ballistische raketten.

Ook in andere delen van Oekraïne werden maandag laat explosies gemeld. Het ging onder andere om Charkiv, Zaporizja en Dnipro in het oosten en zuidoosten van Oekraïne.

Rusland liet in de nacht van maandag op dinsdag weten dat de Krimbrug voor de tweede dag op rij door Oekraïne was aangevallen.