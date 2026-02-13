ECONOMIE
Shorttrackster Fontana evenaart Wüst met dertiende medaille

vrijdag, 13 februari 2026 om 11:55
MILAAN (ANP) - Shorttrackster Arianna Fontana heeft donderdag met haar zilveren medaille op de 500 meter Ireen Wüst geëvenaard op de lijst van winterolympiërs met de meeste medailles. Achter Xandra Velzeboer haalde de Italiaanse haar dertiende medaille op haar zesde Winterspelen. Wel won Wüst vaker goud.
Alleen de Noren Marit Bjørgen (15 medailles in het langlaufen) en Ole Einar Bjørndalen (14 medailles bij de biatlon) wonnen meer medailles in de geschiedenis van de Winterspelen.
Met haar prestatie in eigen land evenaart Fontana ook de koppositie op de lijst van meest succesvolle Italiaanse olympiërs (zomer en winter). Die positie deelt ze met Edoardo Mangiarotti, de meest succesvolle schermer aller tijden.
Bovendien wist Fontana, tweevoudig olympisch kampioen en inmiddels vijfvoudig medaillewinnaar op de 500 meter, haar eigen snelste tijd ooit te verbeteren. In de slipstream van Velzeboer, die haar eigen wereldrecord verbeterde, verbrak Fontana twee keer haar eigen Italiaanse record.
