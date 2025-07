Bruins bereid alternatief voor onderwijsbezuiniging te zoeken

DEN HAAG (ANP) - Onderwijsminister Eppo Bruins is bereid om op zoek te gaan naar alternatieven voor onderwijsbezuinigingen, als de Tweede Kamer daarom vraagt. Dat heeft de NSC-minister gezegd in een debat over de onderwijsbegroting.

In het debat tekende zich een meerderheid af voor een motie die het kabinet vraagt om het schrappen van de onderwijskansenregeling te "heroverwegen". Deze regeling van 177 miljoen euro per jaar is bedoeld om kwetsbare leerlingen te ondersteunen. Een andere plek om geld vandaan te halen, noemt de motie niet.

Indiener Ilana Rooderkerk (D66) vroeg Bruins of hij geld wil zoeken op een manier die niet alsnog het onderwijs raakt. Ook daar wilde Bruins wel in meegaan: "Als ik zo'n brede oproep zou zien, dan begrijp ik dat daar ook de boodschap van de Kamer bij zit: ga dan niet iets anders kwetsbaars raken op de onderwijsbegroting." Geld is sowieso moeilijk te vinden binnen zijn ministerie, voegde hij toe. "De plooien zijn wel zo'n beetje leeg."