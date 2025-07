PVV stemt voor asielnoodmaatregelenwet met strafbare illegaliteit

DEN HAAG (ANP) - Nu de Tweede Kamer een aanpassing heeft aangenomen om illegaal verblijf van vreemdelingen strafbaar te stellen, stemt de PVV hoe dan ook voor de Asielnoodmaatregelenwet. Dat schrijft PVV-leider Geert Wilders op X. De wet schaft asielvergunningen voor onbepaalde tijd af en verkort de maximale duur van tijdelijke vergunningen van vijf naar drie jaar.

Wilders bedankt Kamerleden van GroenLinks-PvdA voor hun aanwezigheid bij een herdenking van het slavernijverleden. Daardoor viel de hoofdelijke stemming volgens hem uit in het voordeel van de PVV. Het is onduidelijk of dit inderdaad doorslaggevend is geweest.

Donderdag stemt de Tweede Kamer over twee wetten die de voormalige migratieminister Marjolein Faber heeft geschreven. Naast de Asielnoodmaatregelenwet is dat de wet die een zogeheten tweestatusstelsel creëert. Daarbij ontstaan twee groepen vluchtelingen, waarvan er één meer rechten heeft. De PVV-stem voor deze laatste wet is nog onzeker.