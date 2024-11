Bruins geeft pas later beloofde duidelijkheid langstudeerboete

DEN HAAG (ANP) - Onderwijsminister Eppo Bruins kan niet zoals beloofd deze maand, maar pas begin volgend jaar duidelijkheid geven over de langstudeerboete, meldt hij in een Kamerbrief.

De coalitiepartijen hebben afgesproken om ruim 280 miljoen euro op te halen door langstudeerders 3000 euro extra collegegeld te laten betalen. Het hogere tarief wordt van toepassing op studenten met meer dan een jaar uitloop op hun studie.

De minister schrijft dat hij de afgelopen maanden "veel gesprekken" heeft gevoerd "met onder andere studenten, instellingen en uw Kamer" over de uitwerking van deze maatregel.

Bezwaarschriften

Op aandringen van de Kamer had hij eerder toegezegd om voor het debat over zijn begroting - volgende week - meer informatie te geven over deze onder studenten impopulaire maatregel. Die planning blijkt te ambitieus. Daarom blijft hij bij zijn oorspronkelijke voornemen om in het eerste kwartaal van 2025 met een plan te komen.

Vorige maand uitten partijen van links tot rechts zorgen over de langstudeerboete. Die hadden ze bijvoorbeeld over studenten die langer over hun opleiding doen, omdat ze mantelzorg verlenen of zwanger zijn. Bruins beloofde de maatregel niet "disproportioneel en hardvochtig" te maken. Maar de minister zei ook dat hij niet te veel uitzonderingen kon maken, omdat hij anders niet genoeg geld hiermee kon ophalen.

Studenten hebben hun ongenoegen over het kabinetsplan al op verschillende manieren laten blijken. In oktober protesteerden honderden studenten hiertegen in Den Haag. Begin deze maand hield de Vereniging Hogescholen bij het Tweede Kamergebouw een 'voorleesmarathon' van bezwaarschriften tegen de langstudeermaatregel en bezuinigingen op het hbo.