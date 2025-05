Bruins: openbaarheid archieven afwegen tegen privacy betrokkenen

DEN HAAG (ANP) - Het openbaar maken van de archieven moet "zorgvuldig" worden afgewogen tegen het belang van privacy voor betrokkenen. Dat zei minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) na afloop van de ministerraad in een reactie op de kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens op zijn voorstel om de Archiefwet aan te passen.

De minister is blij dat de autoriteit scherp kijkt naar de wet, maar zegt dat dit niet het enige is dat meespeelt. "Tegelijk wil je dat overheidsinformatie en archiefinformatie uiteindelijk openbaar worden." De afweging van die belangen, is aan de politiek, "dat is een taak van de wetgever en het parlement", aldus de NSC-minister.

Bruins wil de Archiefwet aanpassen, omdat hij de oorlogsarchieven online toegankelijk wil maken. Hierin staan de gegevens van zo'n 425.000 mensen die na de Tweede Wereldoorlog op collaboratie zijn onderzocht. "Er is een belang van nabestaanden, die willen kunnen opzoeken wat er met hun vader of opa is gebeurd."