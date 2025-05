Boa's mogen binnenkort geen religieuze symbolen meer dragen

DEN HAAG (ANP) - Buitengewone Opsporingsambtenaren (boa's) mogen binnenkort geen zichtbare religieuze uitingen zoals symbolen meer dragen tijdens hun werk. De maatregel was al aangekondigd, maar het kabinet heeft woensdag een algemene maatregel van bestuur (amvb) goedgekeurd die landelijk geldend wordt. Dat betekent dat gemeenten geen boa's meer mogen inzetten die bijvoorbeeld een hoofddoek of een keppeltje dragen. Sommige gemeenten staan dit nu nog wel toe.

Justitieminister David van Weel benadrukte woensdag dat de maatregel juridisch bindend is, zoals dit ook bij de politie het geval is. Volgens hem is het noodzakelijk dat gezagsdragers met hun uniform neutraliteit uitstralen. Omdat er telkens discussies over zijn, moet juist de amvb ervoor zorgen dat alle gemeenten zich eraan houden. De VVD-bewindsman wilde er niet op vooruitlopen wat er gebeurt als een gemeente zulke symbolen toch toelaat.

De amvb gaat nu naar de Raad van State voor advies. Van Weel denkt die snel te kunnen tekenen.