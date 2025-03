Bruins tevreden met bewaken kennisveiligheid door universiteiten

DEN HAAG (ANP) - Minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt het goed dat universiteiten steeds beter opletten wie toegang krijgt tot informatie en kennis. "Het is goed dat de universiteiten de afgelopen jaren bewustzijn hebben gekweekt en dat onze kennis wordt bewaakt. Daar willen we voorzichtig mee omgaan", aldus Bruins. "Daar was tien jaar geleden nog niemand mee bezig."

De NOS schreef maandagochtend dat universiteiten honderden buitenlandse onderzoekers en samenwerkingen hebben afgewezen uit veiligheidsoverwegingen. Het kan dan gaan om het stelen van informatie, maar ook om invloed uitoefenen of studenten onder druk zetten.

De NSC-minister vindt het belangrijk dat iedere keer een persoonlijke afweging wordt gemaakt en dat mensen niet alleen worden afgewezen of aangenomen op basis van hun nationaliteit. "Je weet niet of je vrienden van vandaag ook je vrienden van morgen zijn", zei de minister.