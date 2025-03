Er zijn veel meer mensen op de wereld dan we denken

De wereld telt officieel zo'n 8,2 miljard mensen, maar het werkelijke aantal ligt veel hoger. Uit nieuw Fins onderzoek blijkt dat een groot aantal mensen over het hoofd wordt gezien, vooral op het platteland.

Een studie in vakblad Nature Communications wijst uit dat traditionele methoden om bevolkingsgegevens te verzamelen tekortschieten. Mensen in afgelegen gebieden, conflictzones of buiten bereik van volkstellingen worden vaak gemist. Onderzoekers schatten dat tussen 1975 en 2010 het aantal plattelandsbewoners met 53 tot 84 procent is onderschat.

Hele volksstammen over het hoofd gezien

In landen als Paraguay zijn mogelijk hele dorpen over het hoofd gezien. Mensen spreken soms een andere taal, vertrouwen de overheid niet, of wonen gewoon te ver weg. “Dat is opmerkelijk, want deze datasets zijn jarenlang gebruikt in beleid, wetenschap en internationale ontwikkelingsprogramma’s, zonder dat er echt werd gekeken of ze wel klopten”, zegt onderzoeker Josias Láng-Ritter van de Aalto Universiteit.

Impact op beleid

Deze onderschatting heeft verstrekkende gevolgen. Als bevolkingsaantallen niet kloppen, komen de behoeften van bepaalde gemeenschappen er bekaaid af. Dit kan leiden tot tekorten in gezondheidszorg, infrastructuur, onderwijs en voedselvoorziening. Bijna de helft van de wereldbevolking woont op het platteland, waar tellingen vaak onnauwkeurig zijn. Onjuiste cijfers kunnen ertoe leiden dat miljoenen mensen over het hoofd worden gezien bij hulp en investeringen.

Wanneer is de piek?

De Verenigde Naties voorspellen dat de wereldbevolking rond 2080 piekt op iets meer dan 10 miljard mensen. Maar als de huidige cijfers structureel te laag zijn, kan deze piek eerder optreden of zelfs al bereikt zijn. Het belang van nauwkeurige bevolkingsgegevens voor toekomstig beleid en planning is dan ook groot.

