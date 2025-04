DEN HAAG (ANP) - Minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (NSC) wil dat het minimumaantal leden voor omroepen niet meer van belang is voor het voortbestaan van een omroep. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van het AD. Voorlopig komen er geen nieuwe omroepen bij. Daarnaast moeten de bestaande omroepen zich gaan verenigen in vier of vijf omroephuizen.