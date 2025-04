Wilders: minister Faber verdient een lintje

DEN HAAG (ANP) - "Als iemand in dit land een lintje verdient, is zij het", zei PVV-leider Geert Wilders over zijn partijgenoot asielminister Marjolein Faber. In het debat over haar weigering om onderscheidingen voor vrijwilligers in de vluchtelingensector te ondertekenen, herhaalde Wilders dat Faber "niets verkeerds heeft gedaan".

"Het enige doel van de oppositie is deze minister tegenwerken", aldus Wilders. Omdat premier Dick Schoof en minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark (NSC) hebben aangegeven de lintjes wel te ondertekenen, is wat Wilders betreft sprake van eenheid van het kabinetsbeleid.