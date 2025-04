NSC wil meer 'politieke souplesse' zien van Faber

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber (PVV) zal "een stukje politieke souplesse" moeten laten zien, wil zij haar asielwetten aangenomen krijgen in de Tweede en Eerste Kamer. Dat heeft medefractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven van regeringspartij NSC gezegd in een Kamerdebat waarin Faber hard wordt aangevallen omdat zij niet wilde tekenen voor lintjes voor asielvrijwilligers.

Van Vroonhoven noemde het "ontzettend belangrijk" dat Faber samenwerking zoekt, ook met oppositiepartijen. Ook zij wees erop dat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, mede doordat NSC daar als nieuwe partij zelf niet is vertegenwoordigd. "We zullen dat echt samen moeten doen", hield zij de minister voor.

Ook Van Vroonhoven hamerde erop dat het kabinet met één mond moet spreken. Zij wil dat Faber belooft niet nog eens te weigeren een lintje te tekenen als het werk waarvoor een vrijwilliger erkenning krijgt haar niet aanstaat.