RIVM: Nederlanders werken langer en in goede gezondheid door

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 11:24
BILTHOVEN (ANP) - Nederlanders werken steeds langer door en doen dat meestal in goede gezondheid, wijst onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit. De meeste mensen zijn ook op latere leeftijd lichamelijk en mentaal in staat om hun werk uit te voeren.
Er blijft wel extra aandacht nodig voor groepen die dat niet kunnen, bijvoorbeeld mensen met weinig opleiding of met een zwaar beroep.
Het RIVM bestudeerde voor dit onderzoek in 2010, 2015 en 2019 werkenden die 55 jaar of ouder waren. De groep uit 2010 werkte gemiddeld nog 8,5 jaar door, terwijl de 55-jarigen uit 2019 naar verwachting nog 11 jaar doorwerken. "Dat betekent dat deze laatste groep gemiddeld 2,5 jaar langer werkt dan de groep uit 2010." Volgens het rijksinstituut werken deze mensen de 2,5 jaar die zij extra werken gemiddeld in goede fysieke en mentale gezondheid.
