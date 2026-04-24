Merz wil beginnen met EU-lidmaatschap 'light' voor Oekraïne

NICOSIA (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz wil dat Oekraïne een soort EU-lidmaatschap 'light' krijgt, als tussenstap op weg naar volledig lidmaatschap. Oekraïne zou om te beginnen aan vergaderingen van de EU-lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie kunnen deelnemen, maar zonder stemrecht. Merz heeft dit voorgesteld aan de EU-leiders, zei hij na afloop van de tweedaagse informele top in Cyprus.

"Het is voor iedereen duidelijk dat onmiddellijke toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie niet mogelijk is", zei Merz vrijdag tijdens een persconferentie. "Ik heb voorgesteld om te starten met een pretoetredingsstrategie voor Oekraïne, die uiteindelijk natuurlijk moet leiden tot volledig lidmaatschap."

De tussenstappen op weg naar volledig EU-lidmaatschap moeten bijdragen aan versnelling van de officiële toetredingsonderhandelingen, zei Merz. "Ik heb veel steun gekregen voor mijn voorstellen van mijn collega's in de Europese Raad."

EU-lening 90 miljard

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en voorzitter van de EU-leiders António Costa riepen de EU-leiders donderdag op officiële EU-toetredingsonderhandelingen met Oekraïne te laten beginnen. Na de goedkeuring eerder die dag van alle EU-lidstaten voor een EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne en het twintigste sanctiepakket tegen Rusland is het volgens de EU-kopstukken tijd voor een volgende stap.

Zelensky herhaalde donderdag dat Oekraïne streeft naar "hetzelfde volwaardige lidmaatschap dat alle EU-landen hebben - van Cyprus tot Polen". Hij wil dat de EU het proces daartoe versnelt en dat een duidelijke toetredingsdatum wordt vastgelegd, schreef hij donderdagavond na een bijeenkomst met EU-leiders op X.

De EU wil geen toetredingsdatum vastleggen.