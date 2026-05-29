Brussel: huidige handelsrelatie met China is niet houdbaar

BRUSSEL (ANP) - De huidige handelsrelatie met China is niet houdbaar. Dat concludeert de Europese Commissie na overleg met alle Eurocommissarissen. Die kwamen vrijdag bijeen voor een oriënterend debat over hoe om te gaan met China.

De EU vindt dat China oneerlijke concurrentie bedrijft door eigen bedrijven voor te trekken en kritieke grondstoffen die het heeft maar mondjesmaat te verhandelen met strategische partners zoals Europa. Tegelijk is de EU ook afhankelijk van China vanwege die grondstoffen en wil ze ook toegang tot haar afzetmarkt behouden.

De Commissie wil zich dan ook niet helemaal loskoppelen van China, maar wil kijken waar ze de handelsrisico's kan verminderen. "China is een cruciale partner en de dialoog en het overleg zullen worden voortgezet", stelt het dagelijks bestuur van de EU.

Krachtig antwoord

De EU zal met een krachtig antwoord moeten komen "naarmate economische en veiligheidsbelangen steeds meer met elkaar verweven raken", aldus de Europese Commissie. Deze strategie wordt de komende weken verder besproken, onder meer met de lidstaten op de EU-top in juni en op de G7-top in het Franse Évian-les-Bains.

In sommige sectoren probeert de Commissie de Europese markt al te beschermen. Zo ligt er een voorstel om de importquota voor staal te verlagen, uit vrees voor dumping van goedkoop Chinees staal. Ook heeft Brussel voorgesteld om bij publieke aanbestedingen voor bijvoorbeeld elektrische auto's deze bij voorkeur in de EU aan te kopen. China, een grootmacht in het produceren van elektrische auto's, dreigt vanwege dat laatste voorstel met tegenmaatregelen.