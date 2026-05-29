Leerlingen aangehouden van school in Kenia waar brand woedde

NAIROBI (ANP/AFP/RTR) - Acht leerlingen van een Keniaanse kostschool voor meisjes waar donderdag een dodelijke brand woedde, zijn volgens de politie aangehouden. De brand brak om 01.00 uur in de nacht uit in het midden van een slaapzaal. De politie verdenkt de acht van brandstichting.

Bij de brand in de plaats Gilgil zijn zestien leerlingen omgekomen en raakten er bijna tachtig gewond.

Het onderzoek naar de brand heeft volgens onderwijsminister Julius Ogamba uitgewezen dat twee leerkrachten waren verteld over plannen voor brandstichting, maar niets hebben ondernomen. Ook was een nooduitgang afgesloten en was de slaapzaal overvol. Het schoolbestuur is uit zijn functie gezet.

In Kenia, dat veel internaten telt, zijn er vaker branden in kostscholen. In 2024 kwamen 21 jongens om het leven toen hun slaapzaal plotseling in brand stond.