Brussel keurt subsidieprogramma voor verhuizing van boeren goed

BRUSSEL (ANP) - Nederland krijgt toestemming van de Europese Commissie veehouders financieel te ondersteunen die vrijwillig vertrekken uit de buurt van een gevoelig natuurgebied. De boeren mogen bij elkaar voor 105 miljoen euro geholpen worden om een nieuw agrarisch bedrijf te beginnen. Dat mag zowel in een andere regio in Nederland als elders in de Europese Unie.

Kleine en middelgrote veehouderijen met een te hoge stikstofafzetting kunnen zich tot juli 2029 aanmelden voor het verhuisplan.

De subsidie kunnen zij gebruiken voor onder meer onderzoek naar een eventuele nieuwe locatie voor het bedrijf, voor het bouwen of verbouwen van stallen op een nieuwe locatie of juist voor het ontmantelen van de huidige gebouwen.

Voor het geven van staatssteun, zoals bij dergelijke uitkoop- of verhuisregelingen, moeten EU-landen altijd toestemming vragen aan de Europese Commissie. Die onderzoekt of de subsidie tijdelijk is en binnen de EU-doelen past. Zo moet oneerlijke concurrentie binnen de EU worden voorkomen. Het Nederlandse programma voldoet aan de criteria, zo heeft de Europese Commissie laten weten.