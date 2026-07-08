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Brussel na dreiging Trump: wij beschermen belangen van Spanje

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 13:47
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie zal de belangen van haar lidstaten, waaronder Spanje, "volledig beschermen", aldus een woordvoerder. Daarmee reageert het dagelijks bestuur van de EU op de dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump om de handel met Spanje stop te zetten.
Trump sloot vorige zomer een deal met de EU, waaronder dus ook met Spanje. "We verwachten dat de VS zich aan de afspraken in die gezamenlijke verklaring zullen houden, zoals wij dat ook hebben gedaan", zei de woordvoerder daarover.
De Amerikaanse president zei op de NAVO-top in Ankara de handel met Spanje te willen stopzetten, omdat het zo'n "vreselijke partner" zou zijn. Eerder dreigde hij ook al de handel met Spanje stop te zetten, omdat het de defensie-uitgaven niet wilde verhogen naar 5 procent. Ook uitte Trump eerder dit jaar kritiek omdat de VS geen Spaanse militaire bases mochten gebruiken voor de oorlog in Iran.
De Spaanse regering reageert laconiek op de dreigingen en noemt ze "business as usual".
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