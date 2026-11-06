Brussel: Nederland moet asielzoekers van EU-landen overnemen

BRUSSEL (ANP) - Nederland moet ook komend jaar asielzoekers van andere EU-landen overnemen. Nederland kan ervoor kiezen dit af te kopen of op een andere manier bij te dragen aan landen waar dit jaar bovengemiddeld veel asielzoekers aankwamen. Het gaat om Griekenland, Cyprus, Italië en Spanje.

Dat blijkt uit het vrijdag gepresenteerde rapport van de Europese Commissie, waarin voor de tweede keer de herverdeling van asielzoekers over de EU bekend is gemaakt. Hoeveel asielzoekers Nederland moet overnemen of mag afkopen, is nog niet openbaar gemaakt.

In Griekenland en Cyprus vroegen hoge aantallen asielzoekers asiel aan. Italië staat onder migratiedruk, zoals de Europese Commissie dat noemt, door onevenredig aantal aankomsten van asielzoekers na zoek- en reddingsacties op zee. Spanje werd deze zomer geconfronteerd met de komst van tienduizenden migranten in de Spaanse exclave Ceuta.