Brussel noemt dreigement Zelensky aan Orbán onaanvaardbaar

BRUSSEL (ANP) - De bedreigingen van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan het adres van de Hongaarse premier Viktor Orbán zijn voor de Europese Commissie "onaanvaardbaar". Dat zei een woordvoerder van de Commissie vrijdag. "Er mogen geen bedreigingen aan het adres van EU-lidstaten worden geuit en we zijn hierover actief in gesprek met alle betrokken partijen."

Zelensky sprak donderdag tegen journalisten in Kyiv de hoop uit dat "een bepaalde persoon in de Europese Unie de 90 miljard euro niet langer zal blokkeren en dat de Oekraïense soldaten wapens zullen krijgen". Orbán blokkeert die EU-lening aan Oekraïne. Als de blokkade niet verdwijnt, "geven we het adres van deze persoon door aan onze strijdkrachten, aan onze mannen. Laat hen hem bellen en met hem spreken in hun eigen taal", zei Zelensky.

Orbán reageerde daarop furieus op social media. Vrijdag liepen de spanningen tussen beide landen verder op nadat Oekraïense geldtransportwagens met 64,5 miljoen euro in Boedapest in beslag zijn genomen door de Hongaarse autoriteiten.