Trump: enige deal met Iran is onvoorwaardelijke overgave

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil met Iran alleen een deal sluiten als het land zich onvoorwaardelijk overgeeft. Dat schrijft Trump in een bericht op Truth Social, waarin hij het land ook een "geweldige toekomst" in het vooruitzicht stelt.

"Er zal geen deal met Iran zijn, behalve onvoorwaardelijke overgave! Daarna, en na de selectie van een GEWELDIGE & AANVAARDBARE leider(s), zullen wij, samen met veel van onze geweldige en zeer moedige bondgenoten en partners, onvermoeibaar werken om Iran van de rand van de afgrond terug te brengen, en het economisch groter, beter en sterker te maken dan ooit tevoren", aldus Trump. Hij gebruikte ook de term 'Make Iran Great Again', een verwijzing naar zijn eigen campagneslogan.