Milieuclubs vinden energiemaatregelen kabinet niet genoeg

DEN HAAG (ANP) - De energiemaatregelen van het kabinet doen nauwelijks iets aan het verminderen van de afhankelijkheid van olie en gas, vindt Milieudefensie. "Als dit het is, dan blijft het kabinet water naar de zee dragen", zegt directeur Donald Pols. Volgens Natuur & Milieu biedt het pakket voor de langere termijn "nog weinig houvast voor echte verduurzaming en afbouw van fossiele brandstoffen".

Beide milieuclubs noemen het goed dat de regering mensen en bedrijven helpt die in de problemen komen. "Om onafhankelijk van olie en gas te worden, hebben we minimaal een nationaal isolatieprogramma nodig zodat alle mensen een betaalbare energierekening hebben", aldus Pols.

"Het is dapper en slim dat het kabinet niet heeft gekozen voor accijnsverlaging", zegt directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu. "Dat zou toch vooral hogere inkomens ten goede komen, kost veel belastinggeld en houdt ons langer afhankelijk van fossiele brandstoffen."