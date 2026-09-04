ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel trekt nog eens 500.000 euro uit voor hulp aan Nepal

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 13:07
anp040926123 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt een half miljoen euro extra beschikbaar voor hulp aan Nepal, heeft ze vrijdag bekendgemaakt. Het extra geld wordt toegevoegd aan het Noodfonds voor Rampenbestrijding van de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan. Lokaal werkende teams kunnen van daaruit getroffenen helpen met spullen waar dringende behoefte aan is.
Deze extra hulp komt bovenop de hulp die de EU al eerder heeft vrijgemaakt. Op 28 augustus ging het om 2 miljoen euro aan humanitaire noodhulp. Begin 2026 kreeg Nepal 3 miljoen euro voor rampenparaatheid.
Vrijdag is een vliegtuig in Nepal geland met 82 ton aan essentiële goederen voor voeding, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen, onderdak, onderwijs en bescherming uit EU-voorraden, meldt de Commissie. Het gaat om een eerste vlucht van de EU Humanitarian Air Bridge, die samen met UNICEF is geregeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vattenfall rekent nu €1,70 per kuub gas, en bij 44 van de 53 contracten steeg de prijs in één week: dit moet je weten voor 1 oktober

194151707_l

Eigen risico gaat een jaar later omhoog, maar je zorgpremie stijgt in 2027 alsnog fors: zoveel betaal je meer per maand

timothy-portrait-694a6a7140b0d

Timothy na afloop van B&B Vol Liefde: "Ik heb een man gevonden"

kringen-header-3x2

Deze 5 signalen verraden dat je nooit echt emotioneel volwassen werd

shutterstock_2272500187

Waarom die prop aluminiumfolie in de vaatwasser je bestek niet gaat redden

ANP-561329736

Politiek schandaal in Estland: 70 miljoen euro aan Oekraïne-hulp verprutst door geld te sturen naar naar bedrijf dat nog nooit een granaat had gemaakt

Loading