Brussel trekt nog eens 500.000 euro uit voor hulp aan Nepal

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt een half miljoen euro extra beschikbaar voor hulp aan Nepal, heeft ze vrijdag bekendgemaakt. Het extra geld wordt toegevoegd aan het Noodfonds voor Rampenbestrijding van de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan. Lokaal werkende teams kunnen van daaruit getroffenen helpen met spullen waar dringende behoefte aan is.

Deze extra hulp komt bovenop de hulp die de EU al eerder heeft vrijgemaakt. Op 28 augustus ging het om 2 miljoen euro aan humanitaire noodhulp. Begin 2026 kreeg Nepal 3 miljoen euro voor rampenparaatheid.

Vrijdag is een vliegtuig in Nepal geland met 82 ton aan essentiële goederen voor voeding, gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen, onderdak, onderwijs en bescherming uit EU-voorraden, meldt de Commissie. Het gaat om een eerste vlucht van de EU Humanitarian Air Bridge, die samen met UNICEF is geregeld.