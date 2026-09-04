ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Formule 1: Gasly toch nog gestraft voor GP Monaco, Hadjar derde

Sport
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 13:09
anp040926124 1
MONACO (ANP) - De Franse Formule 1-coureur Pierre Gasly is alsnog teruggezet in de uitslag van de Grote Prijs van Monaco van 7 juni. Dat heeft autosportbond FIA vrijdag bekendgemaakt. Door tijdstraffen wordt Gasly (Alpine) teruggezet naar de zevende plaats. Zijn landgenoot Isack Hadjar (Red Bull) klimt weer naar de derde plaats.
Gasly eindigde in Monaco als derde, maar werd na de race teruggezet naar de zevende plaats vanwege twee tijdstraffen van 5 seconden voor te hard rijden in de pitstraat. Daardoor schoof Hadjar op naar het podium. Vijf dagen na de race werd de beslissing teruggedraaid. Red Bull en McLaren gingen in beroep tegen dat besluit.
De Italiaanse leider in de WK-stand Kimi Antonelli (Mercedes) won de race in Monaco. Max Verstappen haalde de finish niet.
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vattenfall rekent nu €1,70 per kuub gas, en bij 44 van de 53 contracten steeg de prijs in één week: dit moet je weten voor 1 oktober

194151707_l

Eigen risico gaat een jaar later omhoog, maar je zorgpremie stijgt in 2027 alsnog fors: zoveel betaal je meer per maand

timothy-portrait-694a6a7140b0d

Timothy na afloop van B&B Vol Liefde: "Ik heb een man gevonden"

kringen-header-3x2

Deze 5 signalen verraden dat je nooit echt emotioneel volwassen werd

shutterstock_2272500187

Waarom die prop aluminiumfolie in de vaatwasser je bestek niet gaat redden

ANP-561329736

Politiek schandaal in Estland: 70 miljoen euro aan Oekraïne-hulp verprutst door geld te sturen naar naar bedrijf dat nog nooit een granaat had gemaakt

Loading