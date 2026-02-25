Brussel verdeeld over fonds voor toegankelijkheid abortus

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie neemt donderdag een besluit over het toegankelijk maken van abortus voor alle Europese vrouwen. De Commissie is verdeeld en daarmee is de uitkomst van de stemming onzeker.

Het besluit volgt op het Europese burgerinitiatief My Voice, My Choice. Dat wil een speciaal fonds waaruit de reis en de abortusbehandeling van vrouwen kunnen worden betaald die in hun eigen land geen abortus mogen ondergaan. Ruim 1 miljoen Europeanen ondertekenden het initiatief.

Vijf Nederlandse Europarlementariërs van D66, GroenLinks-PvdA, VVD, Volt en Partij voor de Dieren roepen in een brief de Nederlandse Eurocommissaris Wopke Hoekstra (CDA) op om met het voorstel van Eurocommissaris Hadja Lahbib (Gelijkheid) in te stemmen.

Geen nieuw fonds

Financiële steun is mogelijk voor EU-landen die er vrijwillig voor kiezen vrouwen uit andere EU-landen veilige abortuszorg te verlenen, staat in het conceptvoorstel dat het ANP heeft ingezien. Lahbib wil er geen nieuw fonds voor in het leven roepen, maar hiervoor het Europees Sociaal Fonds (ESF) openstellen. Hiermee wordt een langdurige wettelijke procedure met ongewisse uitkomst omzeild.

"Een positief besluit zou een grote overwinning zijn en een negatief besluit een klap in het gezicht van de miljoenen Europeanen die zich hebben ingespannen voor dit initiatief", zegt de Nederlandse Europarlementariër García Hermida-van der Walle (D66). Zij maakt zich al lang hard voor het recht op abortus.

Lidstaten

De Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) is tegen abortus en tegen financiële EU-hulp daarbij. "De Commissie gaat haar boekje te buiten. Europa gaat namelijk niet over abortus, dat is aan de lidstaten."

In onder meer Polen en Malta is abortus verboden. In Italië, Duitsland en België gelden zeer strenge termijnen waarbinnen een abortus mag worden uitgevoerd.