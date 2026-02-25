Wilders pleit voor 'remigratie', omstreden extreemrechtse term

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders pleitte in het debat over de regeringsverklaring voor "grootscheepse remigratieprogramma's". Daarmee gebruikt hij een term die volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) behoort tot het gedachtegoed van rechts-extremisten. Het is volgens de terrorismebestrijder "een verhullend woord waarmee zij doelen op het uiteindelijk deporteren van miljoenen mensen op basis van hun 'ras', geloof, geaardheid of onwelgevallige standpunten".

De PVV-leider richtte zijn pleidooi vooral op de Syriërs. Tussen 2000 en 2024 zijn 77.200 mensen uit dat land genaturaliseerd tot Nederlander. "Echt complete waanzin. Stuur ze terug naar hun eigen land, wat ze dan vervolgens kunnen helpen opbouwen", aldus de radicaal-rechtse politicus.

Later in zijn pleidooi zei hij dat die 'remigratie' vrijwillig moet zijn. "Maar ook verplicht, voor criminelen, profiteurs en illegalen."