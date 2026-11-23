BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil een verbod op visa voor alle Russische ex-strijders in de EU. Dat zei haar voorzitter Ursula von der Leyen maandag bij de presentatie van het 22e sanctiepaket.

Eerder was er al een visumverbod voor Russische actieve militairen en veteranen die hebben deelgenomen aan de oorlog in Oekraïne. Dit zou een breder visumverbod zijn voor alle ex-combattanten, oftewel iedereen die ook echt lid is geweest van de Russische strijdkracht. Het bredere visumverbod is een reactie op de toename van "activiteiten door Russische agenten in Europa", aldus Von der Leyen.

"Russische ex-combattanten vormen een veiligheidsrisico voor Europa. Zij mogen niet vrij door onze landen kunnen rondtrekken. Daarom wordt hun de toegang tot de Europese Unie ontzegd", aldus de Duitse politica over haar voorstel.

Sportfederaties

Ook wil het dagelijks bestuur van de EU een verbod op deelname van Russische teams en atleten die onder de Russische vlag uitkomen op alle sportevenementen. Het laten zien van officiële Russische symbolen op sportevenementen in de EU moet ook verboden worden, zo wil Brussel.

Daarbij wil de Commissie ook meer beperkingen voor geldstromen van Russische sponsors richting Europese sportbonden en besturen, ook van culturele instellingen. Ook komen er beperkingen voor Russen met een bestuurdersfunctie bij in Europa gevestigde sportfederaties.

Het sanctiepakket wordt eind deze week besproken op de top in Brussel door de EU-leiders.