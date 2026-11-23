Na een paar jaar samen gaat het gesprek aan tafel vooral over de boodschappen, de vaatwasser uitruimen en wie morgen de kinderen ophaalt, schrijft de Amerikaanse psycholoog Mark Travers op CNBC . Dat het normaal is dat je elkaar niets meer te zeggen hebt, noemt hij onzin. In de gelukkigste relaties praten partners elke dag over de volgende vijf dingen.

1. Hoe het met jullie relatie gaat

Gelukkige stellen checken elke dag of de ander tevreden is. Soms met een directe vraag: “Voel je je geliefd? Gesteund? Verbonden?” Op andere dagen spreken ze waardering uit, lachen ze om een gedeelde herinnering of praten ze over iets waar ze samen naar uitkijken.

Zo’n korte check voorkomt volgens Travers dat een klein misverstand uitgroeit tot een groter probleem. Ook het onderzoekersechtpaar John en Julie Gottman raadt een dagelijkse check-in met de telefoon uit het zicht aan.

2. Waar de ander nu helemaal in zit

Een nummer dat je partner steeds opnieuw opzet, een boek dat in twee avonden uit is, een nieuwe hobby of een TikTok-filmpje waar de ander om moest lachen. Partners in sterke relaties blijven nieuwsgierig naar wat de ander bezighoudt, ook als ze die interesse zelf niet delen.

Dat houdt de vonk erin, schrijft Travers. Over de jaren herinneren die kleine updates je aan wat hij het belangrijkste inzicht in een relatie noemt: “We groeien en veranderen voortdurend en dat doen we samen.”

Stellen in een gezonde relatie maken er een gewoonte van om te praten over dingen die ertoe doen. Elke dag weer. - Mark Travers, psycholoog

3. Waar jullie later van dromen

Gelukkige stellen blijven niet hangen in het heden of het verleden. Ze praten over doelen voor de lange termijn: een huis kopen, meer reizen, een eigen bedrijf beginnen of kinderen krijgen.

Ze schuwen ook de dagdromen niet. Wat doe je met een jaar vrij? Hoe ziet je droomkeuken eruit? Waar ga je heen als geld geen rol speelt? Ook een droom die er nooit van komt heeft nut, volgens Travers. Door erover te praten weet je wat de ander belangrijk vindt en blijft de relatie gericht op wat nog komt.

4. Wat je dwarszit

Een rotdag op het werk, een onzekerheid die blijft knagen of zelfs een angst over de relatie zelf. In een gezonde relatie kun je dat kwijt en vertrouw je erop dat je partner met begrip reageert.

Door elke dag eerlijk te zijn over wat je voelt, groeit volgens hem een rotsvast gevoel van veiligheid. “Geen van beiden heeft dan nog het idee dat ze hun last alleen moeten dragen.”

5. Wat er zomaar in je opkomt

Een gedachte onder de douche, een wat-als-vraag, een theorie die net bij je opkwam. Gelukkige stellen delen die zonder er twee keer over na te denken. Meestal is het flauw, vreemd of totaal onbelangrijk, schrijft Travers, en juist die luchtigheid maakt ruimte voor lachen en intimiteit.

Zo’n losse opmerking is wat Gottman een poging tot contact noemt. In zijn onderzoek naar pasgetrouwde stellen gingen de partners die zes jaar later nog getrouwd waren in 86 procent van de keren op zo’n poging in, meldt het Gottman Institute . Bij de stellen die inmiddels gescheiden waren was dat 33 procent.

Ik houd stellen altijd voor dat een goede relatie voor een groot deel draait om bewust kiezen welke gesprekken je met elkaar voert. - Mark Travers, psycholoog

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