Brussel zet zich schrap voor EU-voorzitterschap Hongarije

BRUSSEL (ANP) - Hongarije neemt het voorzitterschap van de EU-landen voor een halfjaar over onder bezorgde blikken uit Brussel en de andere Europese hoofdsteden. De Hongaarse premier Viktor Orbán geldt als provocateur en dwarsligger, en zijn regering krijgt nu zes maanden lang een spilpositie in Brussel.

De radicaal-rechtse Orbán is Ruslands nauwste bondgenoot in de EU. Hij houdt geregeld maatregelen tegen Moskou en steun aan Oekraïne tegen. Hij heeft al jaren ruzie met Brussel over de uitholling van de rechtsstaat, waardoor de EU miljarden aan subsidies voor Hongarije vasthoudt. Dat de regering in Boedapest niet inbindt, maakte zij vlak voor het voorzitterschap duidelijk met maatregelen tegen burgerrechtenorganisaties en media.

In de Europese verkiezingscampagne verkondigde de Hongaarse premier verder dat hij Brussel wilde "bezetten", om de EU naar radicaal-rechtse hand te zetten. En als slagzin voor het voorzitterschap koos hij voor het trumpiaanse Make Europe Great Again.

Daartoe krijgt de regering in Boedapest als EU-voorzitter meer kans. De voorzitter gaat onder meer over de agenda van de vergaderingen van EU-ministers en bemiddelt in de onderhandelingen tussen hen en het Europees Parlement. Oekraïne kan nieuwe stappen op weg naar het EU-lidmaatschap de komende maanden vergeten, gaf Boedapest al te verstaan. En nieuwe sancties voor Rusland zijn volgens diplomaten ook even niet te verwachten. Niet iedereen is er gerust op dat Hongarije zich zal opstellen als neutrale bemiddelaar, zoals een voorzitter normaliter pleegt te doen.

Toch kan Hongarije juist komend halfjaar weinig kwaad doen, hopen bezorgde EU-diplomaten. Brussel is na de Europese verkiezingen van deze maand 'demissionair' en vooral druk met het samenstellen van een nieuwe Europese Commissie, die in het najaar moet aantreden. Nieuwe wetgeving komt pas daarna, en dan zwaait Hongarije alweer bijna af.