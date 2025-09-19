Brusselse goedkeuring voor kunstmestvervanger Renure

BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Europese lidstaten heeft ingestemd met de toepassing van Renure, oftewel kunstmest gemaakt uit mest. Dat meldt zowel het Nederlandse ministerie van Landbouw als een woordvoerder van de Europese Unie.

Met de Brusselse goedkeuring gaat een lang gekoesterde wens van de Nederlandse agrarische sector in vervulling. Renure is een bewerkte vorm van dierlijke mest en kan voor boeren een vervanger zijn van dure kunstmest. Het kan ook verlichting bieden voor boeren die nu niet alle mest van hun koeien op hun land kunnen uitrijden vanwege de striktere mestregels.

Meerdere Nederlandse ministers van Landbouw hebben lobby gevoerd voor de goedkeuring in Brussel. Nederland zei bijvoorbeeld dat Renure bijdraagt aan strategische onafhankelijkheid, omdat veel kunstmest wordt geproduceerd met aardgas, onder andere uit Rusland.

Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten nog wel formeel met het voorstel instemmen, voordat het ook echt ingevoerd kan worden.