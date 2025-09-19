ECONOMIE
Presentatoren scharen zich achter Jimmy Kimmel na stoppen show

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 10:58
anp190925091 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Presentatoren van Amerikaanse latenightprogramma's hebben gereageerd op het stoppen van Jimmy Kimmel Live! Onder anderen Stephen Colbert dreef in zijn programma de spot met leidinggevenden bij Disney, het moederbedrijf van ABC, omdat zij Kimmel van de buis haalden.
Jimmy Fallon sprak in The Tonight Show zijn steun uit voor zijn collega. "Ik weet niet wat er aan de hand is. Niemand weet het. Maar ik ken Jimmy Kimmel. Hij is een fatsoenlijke en grappige vent en ik hoop dat hij terugkomt."
Presentator Seth Meyers grapte in zijn programma over insinuaties dat ook zijn show gecanceld zou worden. "Voordat we beginnen, wil ik zeggen dat ik de heer Trump altijd heb bewonderd en gerespecteerd. Als je mij ooit iets negatiefs over hem hebt zien zeggen, dan is dat gewoon AI."
'Autoritaire crimineel'
Eerder verklaarde ook de "vaderlandslievende en gehoorzame gastheer" Jon Stewart zich een aanhanger van "onze dierbare leider" Donald Trump. Voormalig latenighthost David Letterman omschreef Trump als een "autoritaire crimineel".
De show van Kimmel werd voor onbepaalde tijd stopgezet nadat hij had gesuggereerd dat het kamp van president Donald Trump politiek gewin wilde halen uit de moord op de conservatieve activist Charlie Kirk.
