Ajax-aanvaller Berghuis 'groot vraagteken' voor topper tegen PSV

AMSTERDAM (ANP) - Het is nog onzeker of Ajax-trainer John Heitinga zondag de beschikking heeft over aanvaller Steven Berghuis voor de topper tegen PSV in Eindhoven. "Hij wordt straks getest en is een groot vraagteken richting zondag", zei de coach. Berghuis miste woensdag de verloren wedstrijd in de Champions League (0-2) tegen Internazionale door spierklachten.

De spelers die tegen Internazionale in actie kwamen, lijken in staat om te spelen tegen PSV. Ook aankoop Kasper Dolberg, die woensdag Wout Weghorst na ruim een uur verving, kan opnieuw zijn opwachting maken. "Kasper is klaar om te spelen", aldus Heitinga tijdens de persconferentie.

Heitinga vertelde dat niet al zijn spelers in staat zijn om drie keer in de week negentig minuten te spelen. "Idealiter zou dat wel het geval zijn. Maar we hebben een paar jongens die terugkomen van blessures, dus die moet je eerst optrainen", zei Heitinga, die aangaf dat hij het liefst weinig veranderingen doorvoert in zijn opstellingen. "We zijn op zoek naar vastigheden, naar continuïteit."

Een stap zetten

De trainer hoopt dat Ajax weer een stap kan zetten in Eindhoven, nadat zijn ploeg tijdens de laatste wedstrijden in bepaalde periodes goed voor de dag kwam. "Die dingen wil je terugzien, daar wil je een vervolg aan geven. Je wil progressie zien. Het is nog niet negentig minuten lang gelukt, maar daar willen we wel naartoe."

De wedstrijd tussen PSV en Ajax begint zondag om 14.30 uur in Eindhoven. PSV behaalde 12 punten uit de eerste vijf competitieduels, 1 punt meer dan Ajax. Feyenoord is koploper met 15 punten.