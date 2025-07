Buitenlandchef EU over ultimatum Trump: 50 dagen duurt erg lang

BRUSSEL (ANP/AFP) - De buitenlandchef van de EU heeft voorzichtig positief gereageerd op het ultimatum dat de Amerikaanse president Donald Trump aan Rusland heeft gesteld. Kaja Kallas noemde het tegenover de pers een goede zaak dat Trump een krachtig standpunt inneemt tegenover Rusland. "Aan de andere kant is 50 dagen een erg lange periode als we zien dat er elke dag onschuldige burgers worden gedood."

Trump deed de uitspraak tijdens een ontmoeting met NAVO-topman Mark Rutte in het Witte Huis. Hij gaf Rusland vijftig dagen de tijd om een deal te sluiten over het beëindigen van de oorlog. Daarna volgen nieuwe economische strafmaatregelen. De Amerikaanse president maakte duidelijk erg ontevreden te zijn over het Russische optreden tot dusver. "Er wordt veel gepraat. En dan worden weer raketten afgeschoten op Kyiv."