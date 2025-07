Importheffing VS bemoeilijkt besluitvorming ECB, meldt Reuters

FRANKFURT (ANP) - De dreigende Amerikaanse importheffing van 30 procent voor de Europese Unie heeft het voor de Europese Centrale Bank (ECB) moeilijker gemaakt om tot besluiten te komen. Desondanks zal de centrale bank het rentetarief in de eurozone volgende week waarschijnlijk onveranderd laten. Dat hebben vijf ECB-beleidsmakers verteld aan persbureau Reuters.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde de heffing zaterdag aan. Het tarief van 30 procent was hoger dan de ECB had voorzien, zelfs in het meest negatieve scenario voor de Europese economie. Dat betekent dat de centrale bank wordt gedwongen nieuwe inschattingen te maken, aldus de bronnen. Elke discussie over renteverlagingen zal waarschijnlijk worden uitgesteld tot de ECB-vergadering van september, vertellen zij verder.

De ECB verlaagde vorige maand de leenkosten in de eurozone voor de achtste keer sinds juni vorig jaar om de economie te stimuleren. Op 24 juli is er een nieuw besluit, gevolgd door het besluit op 11 september.