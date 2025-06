Buitenlandminister Iran ziet geen nut meer in atoomoverleg met VS

TEHERAN (ANP/RTR/DPA) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt dat verder overleg met de Verenigde Staten over het Iraanse atoomprogramma "onverdedigbaar" is, zolang Israël doorgaat met zijn "barbaarse" aanvallen op het land. Zondag zouden Iraanse en Amerikaanse diplomaten elkaar ontmoeten in Oman.

Het is onduidelijk of Araghchi's opmerking betekent dat het overleg niet doorgaat. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei zaterdagochtend dat daarover nog geen beslissing was genomen. De woordvoerder noemde voortzetting van de gesprekken echter "zinloos".

Iran en de VS hebben elkaar sinds april al vijf keer gesproken. Ze proberen de atoomdeal uit 2015 nieuw leven in te blazen. Toen stopte Iran met een groot deel van zijn nucleaire programma in ruil voor verlichting van sancties. In 2018 trok de Amerikaanse president Donald Trump zijn land terug uit de overeenkomst.