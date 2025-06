Leden PvdD steunen voorlopig defensiepositie Tweede Kamerfractie

AMERSFOORT (ANP) - De leden van de Partij voor de Dieren steunen het defensiestandpunt van de Tweede Kamerfractie voorlopig. Na een fel debat stemden de leden voor een voorstel om de Tweede Kamerfractie te steunen tot na de ledenraadpleging over investeringen in defensie. Daarna werd gestemd voor het meenemen van inhoudelijke inbreng van de leden over het defensiestandpunt in het verkiezingsprogramma voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.

"De wapens die worden geleverd aan Oekraïne zijn aanvalswapens", zei een van de leden tijdens het debat. Een ander lid zei dat PvdD trouw moet blijven aan haar missie en voor de natuur moet strijden. "We moeten niet investeren in meer wapens, van wapens komt oorlog", aldus een partijlid.

Veel andere leden spraken juist vertrouwen uit in de Tweede Kamerfractie. Partijleider Esther Ouwehand zei dat niet alle defensie-uitgaven automatisch worden gesteund en dat werd door leden ingebracht als argument om de Tweede Kamerfractie het vertrouwen te geven.

Bij meerdere voorstellen binnen de partij over standpunten, bijvoorbeeld over het voor of tegen de opkomstplicht zijn, werd lang gedebatteerd. Sommige leden vonden dat meer ingezet moest worden op pacifisme, terwijl andere leden het idee hadden dat dit niet altijd realistisch is.