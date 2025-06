Israël meldt nieuwe aanvallen op Iran

JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Israëlische leger meldt dat er zaterdag weer verscheidene aanvallen op doelen in Iran worden uitgevoerd. Israël zou bezig zijn lanceerinstallaties uit te schakelen waarmee Iran Israël met drones en raketten bestookt.

Volgens een legerwoordvoerder heeft Israël in de nacht van vrijdag op zaterdag met zeventig toestellen 150 doelen in Iran aangevallen, waarvan veertig in de regio Teheran. Deze aanvallen hebben het volgens de woordvoerder mogelijk gemaakt dat Israël nu "vrijheid van actie in het luchtruim" boven het westen van Iran en Teheran heeft.

Volgens berichten op sociale media wordt onder meer een industrieterrein in Shiraz in het zuiden van Iran aangevallen.