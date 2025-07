Buitenlandministers Rubio en Lavrov ontmoeten elkaar donderdag

KUALA LUMPUR (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio spreekt donderdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. De ontmoeting vindt plaats tijdens een top van de Zuidoost-Aziatische landenorganisatie ASEAN in Maleisië. Dat bevestigt een ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken tegenover persbureau AFP.

Rusland heeft de afgelopen dagen zijn aanvallen op Oekraïne opgevoerd. In de nacht van dinsdag op woensdag vuurde Moskou een recordaantal van 728 drones en 13 raketten af op Oekraïne. Daarbij vielen volgens Kyiv acht doden.

De verhoudingen tussen de VS en Rusland staan ook op scherp, na uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump eerder deze week. Hij zei onder meer dat de Russische president Vladimir Poetin onzin verkocht en dreigde met nieuwe sancties. Op de vraag welke maatregelen hij tegen Rusland zou nemen, antwoordde Trump: "Dat ga ik niet vertellen, we willen dat het een verrassing is."