VS leveren weer wapens aan Oekraïne

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten leveren weer artilleriegranaten en raketten aan Oekraïne. Dat bevestigen twee Amerikaanse legerfunctionarissen woensdag aan persbureau Reuters. Vorige week ontstond verwarring over de Amerikaanse wapenleveringen aan Kyiv, nadat het Pentagon bepaalde leveringen had stopgezet omdat de eigen wapenvoorraad te veel zou slinken.

Maandag verklaarde president Donald Trump niet te weten wie opdracht had gegeven om de levering te staken. Hij beloofde meer wapens, vooral defensieve, aan Oekraïne te zullen leveren omdat dat land "heel hard wordt getroffen en zich moet kunnen verdedigen".

Volgens de Amerikaanse functionarissen gaat het specifiek om artilleriegranaten en raketten bedoeld voor mobiel raketgeschut. Ze meldden niet om hoeveel wapens het gaat en of de zending al voltooid is. Of ook andere wapenleveringen worden hervat, is nog niet duidelijk.