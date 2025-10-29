Buitenlandse media volgen 'spannende' Nederlandse verkiezingen

DEN HAAG (ANP) - De verkiezingen staan ook buiten Nederland in de belangstelling. Buitenlandse media wijzen op de peilingen die dicht bij elkaar liggen, de rol van de PVV en de vermoedelijk ingewikkelde formatie die zal volgen.

De in Brussel veelgelezen nieuwsbrief van Politico staat deze woensdag in het teken van de "zenuwslopende" Nederlandse stembusgang. Het zijn volgens de nieuwsbrief de verkiezingen van "fizzlers en sizzlers": sputteraars en spetters. De populariteit van Geert Wilders dreigt volgens Politico sputterend als een nachtkaars uit te doven. CDA-leider Henri Bontenbal wordt omschreven als een "struikelaar", Rob Jetten van D66 als "wonderknaap".

Het Franse persbureau AFP noemt de verkiezingen een "lakmoesproef voor de kracht van radicaal-rechts". Ook de Franse krant Le Monde richt zich op rechts, en vooral op de PVV. "De populistische partij zou de enige winnaar kunnen blijken van het riskante avontuur voor hen die het gewaagd hebben om met ze te regeren."

'Referendum voor uiterst rechts'

Ook The New York Times spreekt van een "referendum voor uiterst rechts". De krant heeft ook bedenkingen bij de bestuurbaarheid van het land. "Een grote vraag is of deze verkiezingen Nederland uit de jarenlange cyclus van politieke instabiliteit kunnen halen. Het antwoord hangt waarschijnlijk af van hoe de regeringscoalitie wordt gevormd en of een van de partijen weer het gevoel krijgt dat het winst zou kunnen boeken door het weer te destabiliseren."

De Britse krant The Times vergelijkt de Nederlandse kiezer met een schets van Vincent van Gogh, getiteld Uitgeput. "Hoofd in de handen, klompen aan de voeten, voorovergebogen over een eenvoudige kachel", aldus de krant. De krant nam een kijkje in Sint Willebrord, waar de tekening is gemaakt. Veel mensen worstelen daar met hun vertrouwen in de politiek, viel de verslaggever op.

De Duitse nieuwssite Tagesschau merkt op dat de uitkomst hoe dan ook versnipperd zal zijn, omdat er zomaar vijftien partijen in de Tweede Kamer kunnen komen en zelfs de grootste partij nog geen 20 procent van de stemmen lijkt te halen. "Voor de derde keer na 2021 en 2023 staat Nederland daarmee voor ingewikkelde en taaie coalitieonderhandelingen."