Amerikaanse regisseur Rob Reiner en vrouw vermoord gevonden in hun huis

Film,video, streaming
door Redactie
maandag, 15 december 2025 om 6:28
bijgewerkt om maandag, 15 december 2025 om 6:58
De Amerikaanse acteur en regisseur Rob Reiner (78) en zijn vrouw Michele zijn zondag dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Dat heeft de familie laten weten aan nieuwszender CNN. De politie gaat uit van een misdrijf.
Rob Reiner is onder meer bekend als acteur en regisseur van films als The Princess Bride, When Harry Met Sally en Sleepless in Seattle.
Volgens People en TMZ zou het stel door messteken om het leven zijn gebracht. People weet verder nog ‘uit zeer betrouwbare bron’ te melden dat de verdachte een zoon is van het stel. Hij zou al sinds zijn vijftiende kampen met een drugsverslaving.
