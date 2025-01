Buitenlandse militairen omgekomen bij gevechten in Oost-Congo

KINSHASA (ANP/RTR/AFP) - Dertien buitenlandse soldaten zijn omgekomen bij gevechten in het conflictgebied in het oosten van Congo. Zij maakten deel uit van internationale vredesmissies die daar samen met Congolese troepen strijden tegen de gewapende antiregeringsgroep M23. De soldaten waren afkomstig uit Zuid-Afrika, Malawi en Uruguay.

Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Defensie meldde in een verklaring dat het negen militairen heeft verloren. Het ministerie schrijft verder dat zijn troepen erin slaagden de opmars van de rebellen naar provinciehoofdstad Goma te stoppen. Die stad kent 1 miljoen inwoners.

Het Malawische leger verklaarde drie militairen te hebben verloren en het Uruguayaanse leger verkondigde de dood van één militair.

Opstand

De opstand van de door Rwanda gesteunde M23 duurt al drie jaar en veroorzaakte een ernstige humanitaire crisis in de regio. In januari wisten de rebellen meer gebied dan ooit in handen te krijgen.

De Verenigde Naties zeiden zaterdag dat ze begonnen waren met het tijdelijk overplaatsen van niet-essentieel personeel uit Goma vanwege de verslechterende veiligheidssituatie.